IL VENERDI’ SANTO IN ATTESA DELLA PASQUA TRA PASSATO E PRESENTE -UN POEMA DI CARMELO COLELLI

L’amico Carmelo Colelli ci offre un componimento poetico dedicato al Venerdì Santo, in cui il silenzio pregno di partecipazione emotivo religiosa nello svolgimento della vita, preludeva la gioia della Festività cardine della Cristianità, è posto in contrapposizione stridente allo stesso periodo che stiamo oggi vivendo…

VENERDI’ SANTO

Mute le campane,

vuote le vie,

nel mio paese.

Muta la gente in casa,

ragazzi che giocavano silenziosi per strada,

mute le radio,

non suonavano i campanelli dei traini,

nel mio paese.

Lento e silenzioso il passo del nonno,

era Venerdì Santo

sessant’anni fa

nel mio paese.

Si attendeva la Pasqua

nel mio paese.

Silenzio,

strade vuote,

in ogni paese.

Gente chiusa in casa,

ragazzi che non giocano per strada,

parlano le radio,

suonano le sirene,

in ogni paese.

Lontana è la voce dei nonni,

oggi è Venerdì Santo

in ogni paese.

Si attende la Pasqua

In ogni paese.

Carmelo Colelli

10 APRILE 2020