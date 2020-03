COMUNICATO DEL 15 MARZO 2020 DEL SINDACO DI SAN GIORGIO IONICO COSIMO FABBIANO

Scritto da Redazione / marzo 15, 2020 2:40 pm /

L’invito pregnante è quello di restare nelle proprie case, limitando al massimo le uscite, se non per inderogabili motivi o e per rifornimento alimentare. Medesima e più sentita la raccomandazione rivolta ai pugliesi rientrati dalle regioni del nord nel di rispettare il periodo di quarantena di almeno 14 giorni, esteso ai parenti evidentemente, così come disposto dal provvedimento del Presidente della Giunta Regionale Pugliese Michele Emiliano.

Il sindaco Fabbiano ha voluto nuovamente precisare che al momento a San Giorgio non vi sono casi conclamati di contagio, e che le notizie secondo le quali il PRimo Cittadino nasconda la realtà per questioni di privacy son destituite di ogni fondamento, e che peraltro possono essere passibili di reato.

Di Redazione Cosimo Fabbiano Sindaco di San Giorgio Ionico nella nostra redazione, ha voluto trasmettere un messaggio ai cittadini e ai residenti del territorio ionico, per ribadire la necessità di rispettare le prescrizioni imposte dalle autorità sanitarie in contrasto alla diffusione del contagio da Covid 19.

About the author

L' 1 Dicembre 2004, pubblica il primo numero in formato cartaceo di "Giornale Armonia", mensile d’informazione locale in distribuzione gratuita per tutto il territorio tarantino, trasformandosi successivamente in edizione on line attualmente in rete. www.giornalearmonia.it

View all articles by Redazione »