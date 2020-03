NUOVA ORDINANZA DEL SINDACO FABBIANO – DISPOSIZIONI PIÙ STRINGENTI CONTRO IL CONTAGIO

Le misure urgenti disposte dal Sindaco Fabbiano con ordinanza n. 6 del 20 Marzo, resesi necessarie per l’ostinazione di taluni cittadini resti al rispetto delle prescrizioni previste in tema di contrasto al contagio del virus Cocid19. Previste sanzioni penali pwr i contravventori. Di seguito le restrinzioni.

A far data dalle ore 06.00 di Sabato 21 Marzo e fino a diversa disposizione:

Il divieto di ogni attività motoria e all’aperto, anche in forma individuale;

Sono consentiti spostamenti, sempre ed esclusivamente in forma individuale con l’animale da affezione, per le sue esigenze fisiologiche e per il tempo necessario ad esse,solamente in prossimità della propria abitazione;

L’interdizione della fruizione delle aree a verde pubblico dei parchi-gioco e quindi la chiusura al pubblico di tutte le ville comunali.

Lachiusura,per l’intera giornata di tutti i punti vendita in modalità self service di alimenti e bevande aperti al pubblico(ad esempio i distributori h24), dal presente divieto sono esentati i distributori delle cosiddette “casette dell’acqua) in quanto bene primario;

L’inibizione all’ingresso nel territorio comunale ai venditori ambulanti al dettaglio proveniente da altri Comuni;

La chiusura, dalle ore 18,30 alle ore 7,30 del giorno seguente, delle attività commercialial dettaglio e delle attività inerenti ai servizi alla persona previsti dagli allegati 1 e 2 del D. P. C. M. dell’11 Marzo 2020, con chiusura nei giorni festivi. Dal presente divieto sono esentate solo le farmacie e parafarmacie;

La chiusura dei distributori automatici di tabacchi dalle orw 18,30 alle oe 7,30 del giorno seguente nonché per l’intera giornata nei giorni festivi. Nelle rivendite di tabacchi è vietato l’uso di apparecchi da intrattenimento e per il gioco.

