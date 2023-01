APPROVATA VIABILITÀ E IL DECORO URBANO. LAVORI STADIO COMUNALE ALBERTO RIZZO.

Comunicato stampa Comunale di San Giorgio Ionico

La Giunta Comunale di San Giorgio Ionico nel corso dell’ultima riunione ha approvato alcune importanti delibere che si tradurranno in una serie di lavori pubblici nel corso del nuovo anno.

Volendo dare seguito all’atto di indirizzo formulato dal Consiglio Comunale che, con propria deliberazione del 24 novembre 2022, ha approvato il regolamento dei c.d. Orti Urbani, la Giunta ha approvato il progetto per il servizio. L’obiettivo è quello di voler recuperare gli spazi pubblici con finalità sociali e di miglioramento, anche estetico, del paesaggio urbano. L’area destinata ad ospitare gli orti urbani è di via Toscana dove verranno realizzate 26 parcelle di circa 90 mq cadauna che verranno assegnate ai richiedenti sulla scorta delle istanze presentate e dei requisiti previsti nel bando che verrà, all’uopo, emanato.

Sono stati approvati due importanti delibera che riguardano la viabilità e il decoro urbano. Una delibera riguarda un progetto relativo ai lavori di manutenzione straordinaria della viabilità comunale da eseguirsi in varie vie dell’abitato, il progetto prevede l’impiego di risorse di bilancio per circa 195.000,00 euro. Una seconda delibera riguarda, invece, i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di marciapiedi da eseguirsi in varie vie dell’abitato. Questo secondo progetto è finanziato, sempre con fondi di bilancio, per un importo di circa 200.000 euro.

Sono stati poi approvati due importanti documenti che riguardano lo stadio comunale intitolato ad Alberto Rizzo. Con la prima delibera la giunta ha approvato il progetto esecutivo relativo alla realizzazione della copertura con efficientamento energetico della tribuna del campo sportivo, con una seconda delibera è stato approvato il progetto esecutivo riguardante i lavori di manutenzione straordinaria degli spogliatoi e servizi con interventi di finitura dello stesso impianto. Complessivamente tratta di lavori per i quali sono stati impegnati fondi per circa 375 mila euro.

Infine è stata approvata una delibera con cui la Giunta Comunale ha adottato un atto di indirizzo politico-amministrativo con cui è stato dato mandato ai funzionari responsabili di porre in essere gli adempimenti connessi alla realizzazione dei lavori di ammodernamento del parco giochi di Villa Veronesi. Si tratta di una progetto finanziato con contributi statali di poco superiori ai 47 mila euro e che prevede l’inserimento di giochi inclusivi ed ecocompatibili al fine di incentivare l’aggregazione sociale all’interno dell’area verde attrezzata, consentendo ai bambini di poter svolgere, in considerazione del clima favorevole di cui godiamo, attività ludiche e di socializzazione all’aperto.

L’anno 2023 si apre quindi con una serie di progetti che andranno a migliorare non solo aspetti estetici ma anche aspetti funzionali al benessere dei cittadini di San Giorgio Ionico. La questione non è, infatti, solo di carattere tecnico ma tocca la sfera umana e sociale della comunità. Vivere lo spazio esterno insieme a quello privato è un diritto del cittadino ed un dovere dell’amministrazione rendere fruibili ed accessibili le aree di aggregazione sociale stimolando il senso di appartenenza alla comunità ed incrementando la capacità del territorio di essere percepito come bene comune. In questo senso lo sforzo della amministrazione comunale in questi mesi e nel prossimo futuro sarà nella direzione di migliorare la qualità della vita dei propri cittadini.

Andrea Tripaldi Assessore Lavori Pubblici