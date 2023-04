Giunge alla sua undicesima edizione l’International Music Competition for Youth “Dinu Lipatti”.

Per la prima volta in assoluto, tale importantissimo evento, trampolino di lancio per giovani talentuosi musicisti,si terrà in Romania, patria dell’indiscusso talento della musica classica Dinu LiPatti nato nel 1917 a Bucarest e scomparso a soli 33 anni a Ginevra.

Utilizzando la mail imcy.dinulipatti@libero.it i musicisti potranno presentare richiesta di partecipazione all’edizione rumena del Concorso Internationale Musicale per Giovani “Dinu Lipatti” che si svolgerà a Focsani dall’8 al 12 maggio 2023, presso l’Ateneo Popolare “Maggiore Gheorghe Pastia”, entro e non oltre il 15.04.2023

Il prestigioso concorso è organizzato dal Festival internazionale dei giovani talenti rumeni “Pro Patria”, sostenuto dal Piccolo Maestro, con il patrocinio del Municipio di Focsani, al fine di valorizzare giovani musicisti e mettere in risalto il loro talento, arte e ispirazione, come oltre a stimolare gli scambi culturali e turistici tra Italia e Romania.

Successivamente infatti, questa importante rassegna dedicata a Lipatti avrà una sua seconda fase in Puglia, a Taranto, patria del direttore artistico Cosimo Damiano Lanza, conosciuto per la sua ecletticità, sensibilità, il suo slancio innovatore e la grande passione per l’arte.

L’edizione italiana dell’XI International Music Competition for Youth “Dinu Lipatti” si terrà a Taranto dal 29 maggio al 2 giugno dopo l’edizione di Focsani in Romania (8 – 12 maggio 2023). Il concorso è aperto ai giovani musicisti nelle sezioni: Pianoforte – Archi – Canto Lirico – Chitarra – Fiati – Arpa – Fisarmonica – Musica da Camera. Le audizioni, le serate di premiazione e il concerto finale si svolgeranno nel Salone del Palazzo del Governo, dove approderanno talentuosi musicisti di tutto il mondo. Il termine per le iscrizioni all’edizione italiana del concorso è il 30 aprile.

Nelle precedenti 10 edizioni dell’International Music Competition for Youth “Dinu Lipatti” si sono messi in competizione oltre 400 partecipanti tra pianisti, violinisti, violoncellisti, cantanti lirici e formazioni cameristiche provenienti in maggior numero dall’Italia e dalla Romania ma anche da altri nazioni di tutto il mondo.