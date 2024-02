Lutto a Radio Puglia San Giorgio, si è spenta la voce storica di Ettore Liagi. Domani pomeriggio i funerali nella parrocchia dell’Immacolata.

«Un altro pezzo storico di Radio Puglia è salito al Cielo. Buon viaggio Ettore. RIP» Con questo annuncio, apparso ieri sera sulle bacheche social di Radio Puglia 101.7, la storica emittente sangiorgese ha informato i tanti radioascoltatori della dipartita del loro co-fondatore e amatissimo collaboratore Ettore Liagi.

Radio Puglia 101.7 (prima del 2010 Radio Puglia Stereo) dal 1978 trasmette ininterrottamente sulle onde radio della modulazione di frequenza, irradiandosi, dal cucuzzolo del monte Belvedere della cittadina tarantina, al litorale ionico, toccando anche parti delle province di Cosenza, Matera e Brindisi.

Fondata dal sacerdote paolino, Domenico Morciano (classe 1928, scomparso il 17 agosto del 2022), l’emittente sangiorgese è stata la prima radio cattolica privata nazionale tutt’ora in attività; un record considerati i suoi 46 anni di fondazione.

Tra i fondatori storici, oltre a Don Domenico, Natalino Mazza e Melpignano, c’era anche Ettore Liagi (classe 1943) che puntualmente, tutti i giorni, prima del Gr nazionale, conduceva la Rassegna Stampa dalle 07,15 alle 08,00. Inconfondibile la sua voce, dal timbro forte, lineare e gutturalmente impostato.

Ettore Liagi, collaborava come volontario al palinsesto radiofonico essendo soprattutto un sottufficiale dell’Aeronautica Militare in servizio a Taranto con il grado di Luogotenente. Egli sapeva raccontare i fatti nazionali e locali con quella stessa capacità e con quella verve tipica dei radiocronisti che ogni mattino raccontano i giornali ‘freschi’ giunti in edicola. Per lunghi anni è stato anche il vice presidente dell’Associazione Radio Puglia parrocchiale, fino al 2008.

Da pochi anni si era ammalato e fino a quando le forze glielo hanno consentito, ha condotto la rubrica della rassegna stampa con puntualità e professionalità.

Lo speaker lascia un grande vuoto nella “Chiesa dell’aria”, denominazione tanto cara a Don Domenico Morciano e coniata da Mons. Guglielmo Motolese, arcivescovo di Taranto, che volle benedire personalmente i locali dell’emittente ubicati all’interno della parrocchia, invitando i volontari dell’associazione costituita da Don Domenico Morciano a seguire il comando di Gesù di predicare dai tetti la Buona Notizia, il Vangelo di Salvezza.

Domani pomeriggio, alle 16,30 le esequie nella parrocchia di Maria SS. Immacolata a San Giorgio Jonico. L’Editore, tutta la redazione e i collaboratori di Giornale Armonia esprimono le sentite condoglianze alla famiglia Liagi e a Radio Puglia

Di Salvatore Stano