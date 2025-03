TARGA DI RICONOSCIMENTO PER SILVIA SEMERARO: CAMPIONESSA MONDIALE E DUE VOLTE EUROPEA

Di Davide Ndoj

Un importante riconoscimento è stato attribuito a Silvia Semeraro, una delle atlete più promettenti del panorama sportivo italiano. In occasione della festa della donna, Silvia è stata premiata con la targa “Donne nello sport” durante un evento organizzato dall’associazione Lino Agnini di San Giorgio Ionico. La cerimonia, che si è svolta in collegamento video, ha visto la partecipazione del Sindaco di San Giorgio Ionico, Mino Fabbino, e del Sindaco di Faggiano, Antonio Cardea.

Silvia Semeraro, nata a Taranto il 2 maggio 1996, ha una carriera straordinaria che l’ha portata a vincere il titolo mondiale e due titoli europei nella sua giovanile carriera, rendendola una delle atlete più competitive nel suo campo. Già soprannominata “la belva umana” fin da ragazzina per la grinta che mostrava sul tatami, è sempre stata una combattente infaticabile.

Nel 2021, Silvia ha raggiunto un altro traguardo importantissimo nella sua carriera, ottenendo la medaglia d’argento al Torneo di Qualificazione Olimpica di Parigi, che le ha permesso di qualificarsi ufficialmente per i Giochi Olimpici di Tokyo, consolidando così la sua posizione tra le atlete di élite a livello mondiale. Questo riconoscimento evidenzia non solo il suo talento indiscusso, ma anche la sua forza di volontà, passione e impegno costante nel perseguire i suoi sogni.

Il premio “Donne nello sport” non è solo un tributo alle vittorie ottenute da Silvia, ma anche un simbolo dell’importanza di celebrare e promuovere il talento femminile in ambito sportivo, dove spesso le donne devono affrontare maggiori difficoltà per emergere. La sua storia rappresenta un esempio di dedizione e sacrificio, ma anche di ispirazione per le nuove generazioni di atlete.

