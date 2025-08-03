EZIO MASCARETTI: LEGGENDA DEL ROCK AND ROLL, DAL MONDIALE AL CUORE DI TARANTO.

Di Davide Ndoj

Oggi nella rubrica Arte & News vi raccontiamo una storia che profuma di passione, sacrificio e orgoglio tarantino: quella di Ezio Mascaretti, ballerino, maestro e leggenda vivente del Rock and Roll acrobatico.

La sua carriera prende slancio negli anni ’80, quando insieme alla straordinaria Enza Cavaliere, forma una delle coppie più spettacolari e vincenti nel panorama mondiale del rock acrobatico. Con movimenti mozzafiato e sincronizzazioni impeccabili, i due atleti hanno fatto sognare il pubblico internazionale, rappresentando l’Italia nelle competizioni più prestigiose. Il talento di Ezio esplode già nel 1982 alla Coppa del Mondo, ma è nel 1985, con la vittoria ai Campionati Mondiali di Rock Acrobatico, che entra nella leggenda.

Mascaretti non è solo un atleta, è un pioniere. Ha contribuito a far conoscere e rispettare una disciplina difficile, spettacolare, che unisce la potenza atletica alla grazia artistica. Il suo stile, la sua presenza scenica e la sua tecnica impeccabile hanno lasciato un segno indelebile.

Ma la sua missione non si è conclusa con le competizioni. Con umiltà e determinazione, Ezio ha deciso di restare nella sua città, Taranto, per restituire ciò che ha ricevuto dal mondo della danza. Oggi, è il cuore pulsante della Mascaretti School Dance Academy, una scuola dove si tramandano valori, oltre che passi: disciplina, rispetto, energia e creatività.

Nel suo centro, Ezio forma nuovi talenti, ma soprattutto educa alla cultura del movimento, trasformando la danza in un linguaggio universale. Il suo insegnamento va oltre le coreografie: insegna a credere nei sogni, a cadere e rialzarsi, a combattere con stile.

Ezio Mascaretti è la prova che le leggende non vivono solo nei ricordi, ma camminano tra noi, in una sala prove, con la musica a tutto volume e il cuore che batte ancora al ritmo del rock.