ARTE E CULTURA A SAN GIORGIO IONICO: INAUGURATA LA 27ª MOSTRA VISIVA

Di Davide Ndoj

Si è aperta ufficialmente a San Giorgio Ionico la 27ª edizione della Mostra d’Arte Visiva, un appuntamento storico organizzato dall’Associazione “Lino Agnini” che si conferma pilastro culturale del territorio. L’evento, inserito nelle celebrazioni della Festa Patronale 2026, ha visto la partecipazione di numerose autorità, tra cui la madrina Annagrazia Angolano (Consigliera Regionale) e il Sindaco Cosimo Fabbiano. Presenti anche gli assessori Maria Grazia Tasco e Adelaide Castellano, accolti dalla Presidente Rosanna Fabbiano e da Cataldo Piccoli. La serata inaugurale ha offerto un connubio perfetto tra riflessione critica e arte. Il coordinamento è stato curato dal Vice Presidente dell’Associazione, Dott. Francesco Nitti, con l’autorevole intervento critico della Cav. Prof.ssa Maria Vincenza Musardo Talò. Di grande spessore l’introduzione della Prof.ssa Antonietta Rubino, arricchita dalla lettura delle poesie di Anna Marinelli. Il momento musicale è stato affidato alla Prof.ssa Eleonora Arnesano che, per l’occasione, ha presentato il brano inedito “Santu Giorgio“.



​Le opere esposte raccontano la vivacità creativa locale, offrendo ai visitatori un percorso emozionale unico tra colori e forme. La mostra resterà aperta presso la sede di Piazza San Giorgio 28 fino al 26 aprile, visitabile ogni sera dalle 18:00 alle 20:00.