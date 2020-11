53ENNE PREGIUDICATO AGLI ARRESTI DOMICILIARI SE NE ANDAVA TRANQUILLAMENTE A PASSEGGIO: ARRESTATO DALLA POLIZIA DI STATO

Scritto da Redazione / novembre 21, 2020 12:38 pm /

Dopo quanto accertato il 53enne è stato arrestato per evasione e per furto aggravato di energia elettrica e al termine delle modalità di rito espletate negli Uffici della Questura è stato accompagnato presso la locale Casa Circondariale.

È scattato il controllo nel suo appartamento, dove a conferma dei sospetti maturati è stato recuperato tutto il necessario per il confezionamento delle dosi hashish: un taglierino con evidenti tracce di sostanza stupefacente e numerosi piccoli involucri circolari di cellophane utilizzati per il confezionamento delle dosi.

Redazione

