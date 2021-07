AMMINISTRATIVE SAN GIORGIO IONICO – MARETTA IN FRATELLI D’ITALIA

Scritto da Redazione / luglio 7, 2021 12:50 pm /

Ad oggi, il gruppo storico del partito ed i nuovi ingressi, prendono ufficialmente le distanze da Alfeo e, pur riconoscendo la bontà del dott. Russo come persona e professionista, non appoggeranno la sua candidatura come primo cittadino ma restano legati al partito a livello provinciale, regionale e nazionale.

Secondo il gruppo, Alfeo ha condotto il partito in un baratro autoritario e chiuso ad ogni ingresso ritenuto scomodo dal coordinatore cittadino. La scelta di affiancarsi a liste composte da persone che, fino a pochi mesi fa, elogiava l’operato dell’amministrazione Fabbiano, l’imposizione del dott. Russo come candidato sindaco e la chiusura verso un progetto unitario di centro destra, ha portato il gruppo a scegliere di dissociarsi totalmente dalla gestione Alfeo.

L' 1 Dicembre 2004, pubblica il primo numero in formato cartaceo di "Giornale Armonia", mensile d'informazione locale in distribuzione gratuita per tutto il territorio tarantino, trasformandosi successivamente in edizione on line attualmente in rete.

