ASD FITNESS EXELLENCE SAN GIORGIO JONICO PROTAGONISTA ALLA STRABEFANA 2022

Di Vincenzo Corallo Nella mattinata di giovedì 6 gennaio, si è disputata a Faggiano la diciassettesima edizione della Strabefana. La squadra podistica della Fitness Exlellence, capitanata da Carmelo Maraffa, si è presentata ai nastri di partenza della manifestazione con ben 12 atleti iscritti. La gara, organizzata magistralmente dalla Asd Podistica Faggiano Vps Service e inserita nel circuito Fidal “Dolichos” 2022, si è disputata su un percorso netto di 9,6 km. Tra i 250 podisti/e partecipanti, da registrare le brillanti vittorie di Giovanni Susca per il team Amatori Cisternino e Valeria Donna appartenente alla società podistica Asd Mfr Brindisi. Complimenti a Carmelo Marraffa per la passione e la dedizione nel promuovere da tanti anni questa disciplina, rendendo la Fitness Exellence una delle società podistiche più apprezzate del territorio.

