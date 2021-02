ASSOLTO PONZETTA – ANTAGONISTA BALLOTTAGGIO 2016 AL COMUNE DI SAN GIORGIO I.

Comunicato Stampa

L’Associazione “Insieme per San Giorgio”: finalmente fatta giustizia!

Finisce l’incubo giudiziario di Donato Ponzetta, iniziato nel 2016 in pieno ballottaggio per le Amministrative

L’Associazione “Insieme per San Giorgio” esprime profonda soddisfazione per l’assoluzione di tutti gli imputati nell’ambito del processo che – nel 2016 – aveva portato all’arresto di Donato Ponzetta, candidato alla carica di sindaco di Giorgio Jonico alle ultime amministrative per il centrodestra, poi giunto al ballottaggio con l’attuale primo cittadino.

Ricordiamo che il pomeriggio del 10 giugno 2016, in piena campagna elettorale per il ballottaggio, iniziò il calvario mediatico e giudiziario di Donato Ponzetta, imprenditore nel settore vitivinicolo, finito in carcere – anche se per un solo giorno – con l’accusa per frode in commercio.

A distanza di oltre 4 anni, la procura di Chemnitz in Sassonia – nell’ambito del processo Müller – ha assolto tutti gli imputati perché il fatto non sussiste.

Così un commosso Donato Ponzetta a commentato la notizia della sentenza: “voglio ringraziare il Presidente della Corte d’Appello ed il mio avvocato, l’On. Gianfranco Chiarelli, per aver compreso sin dall’inizio la totale infondatezza delle accuse e la enormità della misura cautelare emessa nei miei confronti”.

“Porto ancora nell’anima – ha poi detto Donato Ponzetta – i segni di quel arresto, avvenuto alle 15 di un caldo pomeriggio di giugno, nel pieno di una campagna elettorale che avrebbe potuto avere un esito ben diverso, se non si fosse abbattuta su di me questa sciagura giudiziaria. La sentenza mi restituisce serenità e dignità: elementi essenziali per poter continuare, con coerenza e abnegazione, il mio impegno per San Giorgio e la sua gente”.

A maggior riprova delle affermazioni di Donato Ponzetta, va ricordato che, nonostante la tempesta giudiziaria scatenatasi su Donato Ponzetta a pochi giorni dal ballottaggio, evento che non poteva non avere riflessi negativi sull’opinione pubblica, ben 3.148 sangiorgesi votarono al ballottaggio Ponzetta, il 47,2% dei votanti, solo 387 in meo rispetto all’attuale Sindaco. È più che lecito domandarsi: se la campagna elettorale non fosse stata “inquinata” e strumentalizzata dall’arresto di Donato Ponzetta, quale sarebbe stato l’esito del ballottaggio?

Ma la storia non si scrive con i “se”. L’Associazione “Insieme per San Giorgio” è felice di poter contare di nuovo sull’apporto di energia ed esperienza di Donato Ponzetta, che saprà dare un grande contributo per la sua San Giorgio Jonico.

