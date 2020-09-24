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DIRETTA: CERIMONIA DI PREMIAZIONE “SMART GRADUATION DAY” CIVID-19 SAN GIORGIO IONICO

Scritto da   /   settembre 24, 2020 6:00 pm  /   Commenti disabilitati su DIRETTA: CERIMONIA DI PREMIAZIONE “SMART GRADUATION DAY” CIVID-19 SAN GIORGIO IONICO

CERIMONIA DI PREMIAZIONE SMART GRADUATION DAY CIVID-19

CERIMONIA DI PREMIAZIONE “SMART GRADUATION DAY” CIVID-19

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  • Publicato: 2 settimane fa il settembre 24, 2020 6:00 pm
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  • Ultima modifica: ottobre 9, 2020 @ 4:26 pm
  • Categoria: SanGiorgioNews.it

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L' 1 Dicembre 2004, pubblica il primo numero in formato cartaceo di "Giornale Armonia", mensile d’informazione locale in distribuzione gratuita per tutto il territorio tarantino, trasformandosi successivamente in edizione on line attualmente in rete. www.giornalearmonia.it