Il comandante della Polizia Locale di San Giorgio Ionico ha, per l’occorrenza, emesso una ordinanza, la n. 93 del 4 ottobre 2021, con la quale vengono disposte le modifiche da apportare alla circolazione stradale in relazione ai suddetti lavori.

Si porta a conoscenza della cittadinanza che a partire da lunedì 11 ottobre 2021 e fino al 7 maggio 2022 il tratto stradale urbano di via Roma e via Lecce compreso tra la rotatoria posta su via Roma all’altezza di Viale Aldo Moro e l’incrocio tra via Lecce e le vie Diaz e D’Acquisto sarà interessato dal cantiere per la realizzazione della rete di fogna bianca.

CHIUSURA AL TRAFFICO DI VIA ROMA E VIA LECCE A PARTIRE DAL 11 OTTOBRE 2021. MODIFICHE FERMATE AUTOBUS DI LINEA

