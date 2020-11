CIAO DIEGO! IL CALCIO NON C’È PIÙ

di Enzo Carrozzini

Caro Diego,

grazie per tutte le emozioni che hai donato a tutti gli sportivi veri, col tempo forse si comprenderà che non eri l’uomo tanto biasimato per la tua vita fuori dal calcio. Non vogliamo aggiungere altro, che tanto verrà scritto e ricordato oggi e in futuro, anche perché tanti addetti ai lavori che hanno speculato sulle tue vicende umane si permetteranno di dire la loro, magari fingendo di averti sempre stimato come calciatore e uomo. Noi osserviamo e invitiamo al silenzio. Oggi può piangerti solo chi ti ha amato senza condizioni per il bene che gli hai donato anche col valore effimero di una partita di calcio.

Ti abbiamo amato, ti amiamo caro Diego.