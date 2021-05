COMPLETAMENTO LAVORI DI ILLUMINAZIONE E VIABILITÀ STRADALE – IN VIA DI REALIZAZIONE IL PROGRAMMA DELLA GIUNTA FABBIANO

Comunicato Stampa

Sono stati avviati i lavori per la realizzazione del tratto di completamento delle vie Brunelleschi e Pirandello, in S. Giorgio J.. Si tratta di interventi fortemente voluti dall’Amministrazione guidata dal Sindaco Mino FABBIANO ed inseriti nel programma di mandato che è in via di completa realizzazione.

Questo intervento, del costo complessivo di €. 183.300 a base gara, è stato approvato con D.G.C. N. 26 DEL 06/04/2020 e prevede la realizzazione del manto stradale (tappetino e binder) su entrambe le vie, con marciapiedi su ambedue i lati.

I lavori prevedono anche la installazione complessivamente di 9 pali di pubblica illuminazione con armature a led a basso consumo energetico. L’intervento in parola, comprensibilmente molto atteso dai cittadini residenti, contribuirà sicuramente a rendere più decorosa questa zona del centro abitato, ubicata nella parte alta del paese. Continua, quindi, in maniera incessante, l’attività dell’Amministrazione afferente alla manutenzione ed alla realizzazione della viabilità di numerosissime arterie cittadine.

Solo a mero esempio esemplificativo, possono citarsi la realizzazione ex novo di via Umbria e via Toscana, e gli interventi di pura manutenzione di strade e marciapiedi di cui all’Accordo Quadro, che si avviano alla

conclusione.

Un ringraziamento va doverosamente rivolto a tutti i dipendenti dell’Ufficio Tecnico, i quali, anche in questo momento obiettivamente difficile, non facenno mancare il loro contributo e il sostegno per la realizzazione degli obiettivi che l’Amministrazione FABBIANO si è data sin dal momento del suo insediamento.

(S. Giorgio J. 21.05/2021 L’Assessore ai LL.PP. Dott. Pietro VENNERI)