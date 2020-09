COMUNICATO STAMPA DELL’AVVOCATO PIERLUIGI MORELLI – GRANDE LEZIONE DI CIVILTÀ E BIASIMO ALLE MALDICENZE

(Riceviamo e pubblichiamo dall’avv. Pierluigi Morelli Consigliere Comunale di San Giorgio Ionico)



Quando …La calunnia è un venticello …..(G. Rossini)

E’ noto un po’ a tutti che, nella scorsa settimana, sono stati riscontrati nel territorio di San Giorgio Ionico, alcuni casi di contagio da Covid-19.

Per stessa ammissione degli interessati – con un post pubblicato su social network che – almeno si sperava – potesse zittire rumors e dicerie subito propagatesi come il peggiore degli incendi – i contagiati erano la mia Ex coniuge Simona Ciarrocchi e suo marito Maurizio Rossetti.

Appena appresa la spiacevole notizia,da subito e senza attendere provvedimenti delle competenti autorità sanitarie,io, MIA MOGLIE Antonella ROSSI e mio figlio Francesco ( che sia al momento del presunto contagio della madre,sia al momento in cui veniva appresa la notizia, era domiciliato presso la mia abitazione di Roccaforzata ) abbiamo adottato tutte le cautele del caso, evitando contatti con l’ambiente esterno e soggetti terzi.

Tutto questo accadevapur non avendo noi manifestato alcun sintomo della malattia. Abbiamo comunque ritenuto di isolarci socialmente ed adottare tutte le precauzioni atte a scongiurare un ipotetico contagio a terze persone. Ciòin attesa di effettuare VOLONTARIAMENTE gli esami necessari a verificare o meno la presenza di contagio da covid-19.

Parimenti – e sempre per la massima cautela – provvedevamo a chiudere temporaneamente il nostro studio professionale, dove -peraltro – sono state già dal marzo 2020 applicate tutte le regole e normative anti-covid19 (il nostro Studio Legale si è dotato di sofisticate apparecchiature che garantiscono la sanificazione settimanale dei locali, in aggiunta alle quotidiane operazioni di igienizzazione). Tutti i colleghi e collaboratori, in questo periodo, sono restati ai propri domicili limitando i contatti sociali.

Fortunatamente, a seguito degli esami sierologici e del tampone rino-faringeo cui ci siamo sottoposti, abbiamo avuto la certezza che io, PIERLUIGI MORELLI, mia moglie ANTONELLA ROSSI e mio figlio FRANCESCO MORELLI SIAMO risultati NEGATIVI al Covid-19. Cosi come risultano negativi i Colleghi di Studio (l’attività legale e la frequentazione dello studio era, comunque, sospesa per via del periodo feriale). Anche i nostri parenti non hanno avuto alcun contagio. Tale felice esito, tuttavia, non ci esimerà dal continuare a mantenere altissima la soglia di guardia, cosi come, peraltro, suggerisco di fare anche ai nostri amici fisici e social, considerata la subdola diffusione del virus.

Vogliamo ringraziare tutti i nostri amici che – in questi giorni di dubbi e preoccupazioni – si sono stretti virtualmente a noi, prodigandosi in tutti i modi per alleggerire il fardello involontariamente ed improvvisamente piombatoci addosso.

In particolare desideriamo ringraziare i Sindaci di San Giorgio Ionico, Mino Fabbiano, e Roccaforzata, Roberto Iacca, che si sono quotidianamente interessati del nostro stato di salute.

Ringraziamo il Direttore del Dip. Prevenzione Dott. Conversano, l’assessore regionale Mino Borraccino e l’amico Walter Baldacconi che hanno voluto esprimerci tutto il loro affetto e dandoci la loro completa disponibilità per ogni evenienza.

Un grazie enorme va anche a Paolo e Franco del Pineta di Roccaforzata (con tutti i loro collaboratori) che, oltre a rifornirci in questi giorni di autoisolamento dei beni di prima necessità, qualche sofferenza l’hanno ingiustamente patita loro malgrado, sempre a causa di assurde e infondate voci di popolo.

Ringraziamo coloro che hanno avuto il garbo di sentirci e trattarci – in questi giorni di ansia terribile – come sempre hanno fatto e come se non vi fosse nessun sospetto in merito alle nostre condizioni fisiche.

Infine, ci sentiamo di “ringraziare” anche coloro, e non sono certo stati pochi, che – senza nulla sapere dei fatti –hanno sparso voci nel nostro territori, riguardanti la nostra “scontata” positività al covid-19: non volendo qui sottolineare la loro miseria d’animo (non c’è modo di agire sulla stupidità altrui), mi consentono di ribadire che “la moglie dell’avvocato…” come troppo spesso si è sentito dire in giro, non è più – da molto tempo – l’avv. Simona Ciarrocchi, alla quale vanno gli auguri di pronta guarigione ed il ringraziamento per averci, non appena da ella stessa apprese, allertato circa le condizioni sanitarie sue e di suo marito, consentendo a noi di adottare tutte le più opportune cautele.Resta l’amarezza per la inaudita diffusione delle infondate notizie e di quel becero passaparola nel nostro territorio che si sperava ormai confinato nei tempi remoti: deprecabili passaparola che hanno viaggiato sicuramente 100 volte più velocemente del temuto contagio. Raccomandandovi di utilizzare sempre ed ovunque i consigli ed i presidi sanitari anti covid-19, ribadiamo che la cautela – senza che vivere civile si trasformi in barbarie – non è mai troppa.Felici per il lieto fine della nostra vicenda vi salutiamo caramente. Pierluigi, Antonella e Francesco.