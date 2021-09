COMUNICATO STAMPA. PROTESTE DEI LAVORATORI DI LEONARDO GROTTAGLIE

Scritto da Redazione / settembre 21, 2021 4:32 pm /

“Continuano le proteste dei lavoratori di Leonardo Grottaglie, oggi i lavoratori e le RSU FIOM e UILM si sono incontrati per discutere, dell assenza di prospettive lavorative, che affligge lo stabilimento da più di un anno ormai. Le oo.ss hanno illustrato ai lavoratori la situazione generale riguardante i carichi produttivi in Leonardo, dimostrando la più grande delle incongruenze, mentre tutti gli altri stabilimenti hanno carichi di lavoro eccessivi costringendo i lavoratori anche a turni di straordinario, Leonardo Grottaglie soffre da sempre il problema della monocommittenza. Per questi motivi i lavoratori hanno richiesto di intraprendere un percorso di protesta condiviso, mercoledì 22 si terrà un sit-in di protesta dinanzi all’ingresso dell’aeroporto dove si terrà la Fiera dell’aerospazio. Come PSI a tutti i livelli, faremo sentire la nostra voce, è impossibile che il nostro territorio deve subire l’ennesimo disastro lavorativo.”

L' 1 Dicembre 2004, pubblica il primo numero in formato cartaceo di "Giornale Armonia", mensile d'informazione locale in distribuzione gratuita per tutto il territorio tarantino, trasformandosi successivamente in edizione on line attualmente in rete.

