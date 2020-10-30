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COMUNICAZIONE DEL SINDACO MINO FABBIANO 30-10-2020 – VIDEO

Scritto da   /   ottobre 30, 2020 12:04 pm  /   0 Commenti

Mino Fabbiano sindaco

COMUNICAZIONE DEL SINDACO FABBIANO SAN GIORGIO IONICO AD OGGI 9 CASI ATTIVI DI COVID-19

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  • Publicato: 2 settimane fa il ottobre 30, 2020 12:04 pm
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  • Ultima modifica: novembre 10, 2020 @ 12:07 pm
  • Categoria: SanGiorgioNews.it

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L' 1 Dicembre 2004, pubblica il primo numero in formato cartaceo di "Giornale Armonia", mensile d’informazione locale in distribuzione gratuita per tutto il territorio tarantino, trasformandosi successivamente in edizione on line attualmente in rete. www.giornalearmonia.it

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