“COMUNITÀ SICURE” DELLA POLIZIA DI STATO: DUE CIRCOLI CHIUSI E DENUNCE PER INOTTEMPERANZA AL DASPO URBANO

Scritto da Redazione / dicembre 5, 2020 10:50 am /

Per uno di questi, un pregiudicato tarantino di 35 anni, identificato più volte nella zona Borgo, è stato emesso un DASPO urbano per un periodi di 24 mesi.

Pertanto, al termine dell’identificazione di tutti i presenti, il titolare del circolo è stato sanzionato, in violazione della normativa relativa al Covid-19, per non aver sospeso la somministrazione di alimenti e bevande all’interno del locale.

Nel transitare in auto nella zona di Piazzale Democrate, al Quartiere Tamburi, i poliziotti hanno notato, in un vicolo laterale, dietro un telo di colore nero sorretto da un’impalcatura, una porta semiaperta attigua all’ingresso di un circolo privato chiuso dalla saracinesca.

