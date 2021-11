CONVEGNO NASTRO ROSA ORGANIZZATO DAI LIONS CLUB – VENERDÌ 12/11/2021

Convegno sulla prevenzione del tumore al seno “ I love me” L’Associazione Lions Club Taranto Falanto, con il patrocinio del Comune di San Giorgio Ionico, della Regione Puglia e della Provincia di Taranto, promuove “ I love Me” un seminario per la prevenzione del tumore al seno, finalizzato a sensibilizzare un numero sempre più ampio di persone sull’importanza vitale della prevenzione e della diagnosi precoce delle patologie oncologiche al seno.

La manifestazione, coordinata e presentata dalla Dott.ssa Marisa Di Santo presidente dell’Associazione Lions Club Taranto – Falanto e moderata dal dott. Antonio Rinaldi, oncologo e responsabile scientifico dell’associazione pazienti oncologici “ Echeo” O.d.v. si svolgerà presso l’Auditorium San Giorgio sito in San Giorgio Ionico alla Via Maggiore in data 12.11.2021 alle ore 18:00 cs

Un incontro con la cittadinanza che vedrà la presenza di autorità e importanti personalità della medicina, unite nella lotta al tumore e nell’opera sinergica di sensibilizzazione.

Il convegno verrà introdotto dai saluti del sindaco Dott. Cosimo Fabbiano, del Consigliere Regionale e vicepresidente della commissione Sanità della Regione Puglia Dott. Renato Perrini, dal presidente Commissione Pari Opportunità della Provincia di Taranto dott.ssa Sabrina Pontrelli, e dal presidente dell’associazione pazienti oncologici “Echeo” o.d.v Pasquale Rizzi

A questi seguiranno gli interventi del Dott. Giuseppe Melucci – responsabile Unità Operativa Semplice e Radiologia Senologica asl Taranto, della Dott.ssa M. Bertilla Lasigna Oncologo Unità Operativa di oncologia dell’Ospedale San Pio di Castellaneta (TA), della dott.ssa Domenica Caforio Psicologa e psicoterapeuta DSM Asl Taranto Unità Operativa Psicologia Clinica Area Ospedaliera , del dott. Gianrocco Rossi dirigente responsabile Unità Operativa Gestione Liste di attesa CUP ALPI dell’Asl Taranto e della dott.ssa Graziana Ascoli , biologa nutrizionista specializzata in nutrizione oncologica.

La manifestazione rappresenta certamente un significativo momento in cui Istituzioni , associazioni e medici si confronteranno su come fare rete e tutelare il paziente, e si rivela fondamentale per diffondere la cultura della prevenzione che ad oggi rappresenta certamente uno degli strumenti più importanti nella lotta del tumore al seno.