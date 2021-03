DA SAN GIORGIO IONICO A LONDRA, ECCO «EFFETTO MOLOTOW» IL NUOVO SINGOLO DI VOLPEROSSA E SVAMP

Scritto da Redazione / marzo 1, 2021 10:09 am /

«Penso che si possa vivere benissimo anche senza. Forse meglio! Chi vorrà sapere come sto potrà sentire la mia musica…Certo, saprò meno cose rispetto agli altri sull’ultimo gossip o di quanto succede nel mondo ma proprio per questo ascolterò tutto con più interesse»

Abbiamo notato che non ci sei più sui social, come mai?

«La realizzazione di questo pezzo, prelude a un lavoro completo che uscirà prima dell’estate. Anche questo ricco di novità come è stato per Ice Lil Boy»

Molti non sanno che il giovane rapper pugliese è uno dei fondatori del movimento di successo 4uattro 4uarti ( Quattro Quarti ) che in rete vanta milioni di visualizzazioni YouTube e migliaia di iscritti su Facebook tra simpatiche avventure e sfide a colpi di rime.

