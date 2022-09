Scritto da Redazione / settembre 2, 2022 7:34 pm /

10 SETTEMBRE: REGGAE NIGHT con SUD SOUND SYSTEM, FIDO GUIDO + dj In apertura LE DISSONANZE «La prima Band nata in un centro riabilitativo psichiatrico nel Sud Italia»

About the author

L' 1 Dicembre 2004, pubblica il primo numero in formato cartaceo di "Giornale Armonia", mensile d’informazione locale in distribuzione gratuita per tutto il territorio tarantino, trasformandosi successivamente in edizione on line attualmente in rete. www.giornalearmonia.it

View all articles by Redazione »