ELEZIONI AMMINISTRATIVE SAN GIORGIO IONICO – RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI

settembre 10, 2021

Inoltre, ci sembra quantomeno irrispettoso ed inappropriato che una persona condannata in primo grado a 17 anni di reclusione ed all’interdizione dai pubblici uffici nel più importante processo ambientale d’Italia si candidi a rappresentare i cittadini sangiorgesi in Consiglio Comunale.

Per questo motivo abbiamo deciso di fare una richiesta di accesso agli atti per verificare che “tutto sia come deve essere”.

