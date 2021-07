ELEZIONI AMMMINISTRATIVE – LA LISTA SENSO CIVICO PER SAN GIORGIO IONICO A SOSTEGNO DEL SINDACO FABBIANO.

I partiti e le organizzazioni politiche scaldano i motori in vista delle prossime elezioni amministrative. A San Giorgio Ionico nelle elezioni amministrative d’Autunno si voterà per il rinnovo del Consiglio Comunale e della giunta di Governo, guidata dal 5 giugno 2016 dal Dottor Cosimo Fabbiano con una coalizione rappresentativa del centro sinistra.

Tra gli alleati del Sindaco Fabbiano che si ripresenterà per conseguire il secondo mandato a governare l’amministrazione di San Giorgio Ionico, la lista Senso Civico per San Giorgio Ionico rinnova il suo appoggio al sindaco uscente.

La lista Senso civico per san Giorgio annovera uno dei più importanti uomini politici più rappresentativi della cittadina ionica, il consigliere comunale Dottor Stefano Fabbiano, già sindaco e più volte amministratore a livello cittadino e provinciale, Il quale preannuncia : “ E’ in via di rifinitura definitiva l’iniziativa per una prima uscita pubblica della lista Senso Civico per san Giorgio (la lista che caratterizza la presenza della sinistra sangiorgese) a sostegno della candidatura del sindaco uscente Cosimo Fabbiano, che con l’intera coalizione chiederà il consenso dei cittadini per continuare a governare il Comune di San Giorgio Ionico per i prossimi 5 anni”.

Il Dottor Stefano Fabbiano, medico e politico di lungo corso, le cui radici risalgono all’esperienza del Partico Comunista Italiano e alle successive esperienze nel Partito Democratico della Sinistra e dei Democratici di Sinistra, ha voluto ricordare quelli che sono i caratteri che spingono un uomo che si sente pervaso dagli ideali di sinistra, a maggior ragione nella sua professione di medico, come quello di sentirsi vicino agli ultimi della società e a mettere in pratica tutte le azioni in grado di mitigare le differenze che persistono tra le classi sociali, oggi acuite a seguito della pandemia del Covid 19, e fare in modo grazie “all’adozione di serie politiche di programmazione per la rinascita economica e sociale del territorio sangiorgese, come ampiamente dimostrato nel corso del quinquennio dell’amministrazione Fabbiano, per consentigli di fare il salto di qualità . C’è bisogno, ha concluso Stefano Fabbiano, di una sinistra riformista, in Italia come nella nostra città, che guardi all’unione di tutta la sinistra ma che abbia la capacità di guardare e avere non soltanto una visione politica, ma soprattutto che si impegni nelle cose pratiche e al governo delle cose. La nostra lista c’è e darà tutto il suo convinto contributo in tal senso”.