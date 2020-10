FERMENTI POLITICI. SI AVVIA IL CANTIERE DI “SAN GIORGIO CIVICA”

(Comunicato Stampa)

Dopo un’accurata riflessione vi presentiamo il “cantiere” politico “San Giorgio Civica” che senza troppe prerogative e troppi giri di parole, si lancia nel panorama politico locale come opportunità di aggregazione e di pensiero, col fine unico di incentivare l’interesse e la partecipazione del cittadino alla vita pubblica. Si parte con uno slogan chiaro: “insieme per crederci”.

Vorremmo un cantiere aperto, senza struttura organizzativa prestabilita o chiusa, che non nasca esclusivamente per richiedere, alla comunità, candidati da lanciare alle prossime elezioni, in avventure elettorali scontate o precluse, intorno a programmi amministrativi copia ed incolla. Esso viene alla luce per seguire, analizzare e proporre sulla base dell’esigenza collettiva.

In politica la necessità di esserci non costituisce per forza la nascita di un movimento politico che anteponga alla partecipazione, al pensiero e all’espressione di un gruppo, la corsa elettorale.

Il cantiere avrà nelle sue discussioni interne suggerimenti chiave come il riconoscimento del titolo di “San giorgio città delle tagghiate”, l’abbattimento del rudere in zona giostre, la dedica di una via a Bettino Craxi, il coordinamento unico di tutte le associazioni cittadine, una postazione dei Vigili Urbani in piazza ed altre notizie.

Per il resto la missione cardine resta solo il coinvolgimento libero e attento del cittadino all’interesse pubblico e a ciò che si presenterà nelle prossime amministrative 2021, per una San Giorgio civica e appassionata.

Dino Frascella – Primo rappresentante

