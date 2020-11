GHIRO: IL NUOVO VIDEOCLIP DI VINCENZO MUSCETTA

Scritto da Redazione / novembre 17, 2020 9:01 am /

Uscito il, 16 Novembre, il video di “Ghiro” del giovane artista Vincenzo Muscetta con la regia di Pierluigi Sposato. Singolo pubblicato e distribuito su tutti i Digital Store lo scorso 6 novembre da Roka Produzioni. “Ghiro” è la voglia di evadere dallo stress, la voglia di pace, di ripudiare qualsiasi forma di guerra e ritrovare quei momenti di beata solitudine che permettano ad ognuno di noi di rigenerarsi; un brano giovane, fresco, autoironico che si sposa perfettamente con la personalità artistica di Vincenzo Muscetta oltre che con la sua imponente vocalità, qualità che gli hanno permesso di aggiudicarsi il Premio “MIO” Settimanale all’ultima Edizione del Cantagiro 2020. L’organizzazione generale del video, curata da Katia Cannizzaro, s critto dall’artista insieme a Giorgio Sprovieri è una canzone che segna la sua metamorfosi artistica: un cambiamento necessario, voluto, sudato, per un giovane che vive in simbiosi con la musica. Arrangiato e mixato da Roberto Cannizzaro e Salvatore Longobucco presso gli studi Roka Produzioni. Un progetto artistico di ampio respiro, quello di Vincenzo Muscetta, che sotto la direzione artistica di Roberto Cannizzaro e il costante lavoro della crew Roka Produzioni punta ad affermare l’artista nel panorama musicale italiano. (Comunicato stampa)

