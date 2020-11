GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE – UNA LIRICA DI CARMELO COLELLI

Ringraziamo Carmelo Colelli per l’elaborazione grafica e per la lirica di denuncia di violenze che ancora oggi si perpetuano sulle donne. Lasciamo parlare la poesia in una giornata in cui di parole dedicate al tema se ne pronunciano tante. Riflessione e educazione e rispetto improntino la coscienza di un nuovo uomo….. (E.C.)

Una vita

Capelli biondi

svolazzavano al vento

Occhi azzurri come il cielo

Melodioso il suo canto

si diffondeva nell’aria

Amava i fiori, le farfalle, i gatti

Danzava leggera sul prato

Aveva la vita davanti

Felice dei suoi vent’anni

Credeva nell’amore.

Arrivasti tu

un giorno d’estate

Per te sciolse i suoi capelli

Per te danzò al chiarore della luna

Per te raccolse i fiori più belli

Per te cantò sussurri d’amore

Per te cambiò la sua vita

Cresceva la sua pancia

Una nuova vita in lei

Era contenta

amava solo te

Si realizzava il suo sogno.

Piange

col bimbo tra le braccia

ora piange

vorrebbe raccontare

le parole si fermano in gola

Non canta più

Non danza più

Nemmeno la ninna nanna canta

Stringe al petto il frutto del suo amore

Forte lo stringe e piange

Non s’accorge delle farfalle

che le volano intorno

Non raccoglie i fiori

Ogni giorno cresce la paura.

Credeva nell’amore

Ti amava tanto

Ora non ama più

Soffre in silenzio

I biondi capelli

arruffati sul volto stanco

nascondono i tuoi gesti

e le sue lacrime.

Giorno dopo giorno

cresce il suo dolore

Un giorno lo racconterà

A suo figlio lo racconterà

Lui saprà del suo amore

Del suo dolore

Del suo carnefice

Delle sue violenze

Dei suoi gesti di amore malato

Insegnerà a suo figlio

A tuo figlio

A rispettare le donne

Ad accettare i loro no

A saper leggere nel loro cuore

Ad amarle così come sono.

Il tempo rimarginerà le ferite

quelle sulla pelle

nel cuore rimarranno

per sempre rimarranno

le ricorderanno il suo carnefice.