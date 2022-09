GRANDE SUCCESSO PER LA PRIMA SERATA ENJOYFEST

Di Eleonora Arnesano



Buona la prima della Enjoyfest, giunta alla sua quinta edizione, svoltasi venerdì 9 Settembre a San Giorgio Ionico. Una serata all’insegna della comicità, delle gags e delle parodie con “The Lesionati Band” e i due comici Mandrake e Bekkalossi.

Circa 4000 persone hanno ascoltato un live musicale di grande effetto grazie alla calda e profonda voce di Giampaolo Catalano e si sono divertiti con le gag e i personaggi di Cristiano Malgioglio, Blanco (in arte Bianco) ed Achille Lauro, arrivato frettolosamente dal Medita Festival di Taranto, interpretati dal comico poliedrico Pasquale Zonno.

Ma il pubblico era in trepidante attesa per loro: Mandrake e Bekkalossi, due comici pugliesi che sugli accaduti della vita quotidiana, hanno costruito il loro successo.

Entrambi volti noti dei social, il primo ha 1,3 milioni di followers su Tik Tok, l’altro 214 mila su Facebook, li accomuna la comicità spontanea, semplice e trascinante che emerge dai loro video social.

Giuseppe, il personaggio di Mandrake, realizzato grazie alle applicazioni digitali per il viso, è il classico bambino ingenuo e sognatore, vittima di momenti poco felici e imbarazzanti, sempre sgridato dalla mamma che lo riporta sulla retta via.

Bekkalossi, grazie alla complicità di suo figlio, della moglie e di altri della parentela, racconta vari momenti familiari con una dialettica tipica tarantina che trascina una gran parte del pubblico social, decretando il suo successo.

Dunque la famiglia, raccontata in maniera differente, è il filo d’ unione dei comici che vedremo spesso in tournèe insieme, nelle varie piazze d’Italia.

Sabato 10 Settembre, la Enjoy fest replicherà con, Le Dissonanze, Fido Guido e Sud Sound System

