IL GIOVANE CHRISTIAN COMETA APPRODA ALL’ACCADEMIA NAVALE DI LIVORNO – STORIA DI DETERMINAZIONE E IMPEGNO

L’anno che volge al termine, senza dubbio, non potrà essere annoverato tra i migliori vissuti per i contemporanei, a causa della nota tragedia che tutto sta vivendo il mondo. Eppure la bellissima notizia che riguarda la comunità sangiorgese non può non essere accolta con tutto l’entusiasmo che merita come foriera di speranza. Il nostro giovanissimo concittadino Christian Cometa, vent’anni compiuti il 24 Ottobre scorso, ha superato presso l’Accademia Militare Navale di Livorno il concorso da Allievo Ufficiale 1^ Classe di Stato Maggiore.

La tradizione marinara di terra ionica, nonostante l’annus horribilis 2020, viene confermata dal numero degli ammessi alla storica e gloriosa scuola militare che forgia le varie specialità della classe dirigente di un settore importante della Pubblica amministrazione e della Difesa, perché sono ben 17, tra uomini e donne, i ragazzi ammessi su di un totale di 34 pugliesi.

Caparbietà, impegno,studio duro e determinazione nel raggiungere un risultato tanto agognato, che ha avuto l’epilogo il 5 Dicembre scorso, allorquando Christian insieme ai 118 allievi vincitori ha giurato fedeltà alla Repubblica, alla presenza del Capo di Stato Maggiore della Marina, l’ ammiraglio di Squadra Giuseppe Cavo Dragone, e il Comandante delle Scuole di Marina, ammiraglio di squadra Enrico Credendino.

L’emozione commovente e fortissima innanzi alla cerimonia dell’alza bandiera del tricolore seguita dalla rituale formula del Giuramento con l’urlo all’unisono del “Giuro”, quest’anno è stata acuita dall’assenza dei familiari dei ragazzi per le note prescrizioni sul divieto di assembramenti, ma che hanno potuto comunque seguire l’evento in diretta streaming sulle pagine social della Marina.



Il signor Gaetano, papà dell’allievo Ufficiale Christian Cometa,con orgoglio ci ha narrato che il suo figliolo era al secondo tentativo di ammissione, avendo fallito nel 2019 all’ottavo e ultimo giorno la prova di matematica, una défaillance dovuta all’emozione, ma che la sua determinazione ha prevalso, perché fresco di maturità scientifica, si è ributtato a capofitto negli studi addestrando fisico e mente e conseguendo l’accesso all’accademia.

La determinazione insieme alle altre sue qualità gli consentiranno sotto le insegne delle “4 Repubbliche Marinare” (bandiera dell’ Arma di Marina), di sviluppare, nel prossimo quadriennio, un percorso di formazione, di crescita personale e valoriale che non può non riscuotere tutta la nostra ammirazione.

Ad maiora Christian, o meglio, come si dice tra voi marinai: BUON VENTO …….

