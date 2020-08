INAUGURAZIONE NUOVI CAMPI DA TENNIS DI SAN GIORGIO IONICO (VIDEO FOTO)

Scritto da Redazione / agosto 1, 2020 10:24 pm /

Ringraziamo le istituzioni per l’immenso lavoro svolto che ha permesso la riapertura del nostro circolo. Ringraziamo gli organi di stampa intervenuti che con estrema professionalità hanno dato risalto all’inaugurazione dei nostri campi. Ringraziamo i soci che nonostante l’inattività dei campi sono stati sempre dalla nostra parte. Infine ringraziamo il nostro grande campione Thomas, un ragazzo meraviglioso che da anni rappresenta con orgoglio il nostro circolo in tutto il mondo. Finalmente si riparte, con l’umiltà e la passione che ci ha sempre contraddistinto.

Siamo orgogliosi di ciò che con tanta umiltà abbiamo sempre portato avanti, ed è con estrema passione che finalmente ci accingiamo a ripartire. Non sarà facile dimenticare la brutta parentesi di questi tre lunghi anni, ma con l’amore che nutriamo verso la nostra terra e la grande passione verso il tennis, riprenderemo dall’esatto punto in cui avevamo lasciato. Ringraziarvi singolarmente è davvero impossibile, la mole di gente che ieri ha partecipato alla serata, ci ha scaldato il cuore. Sentire il vostro calore ci ha fatto capire che il percorso intrapreso da diversi anni è quello giusto. Vogliamo continuare a condividere e costruire qualcosa di bello insieme alla nostra comunità.

L’inattività del nostro circolo ci ha anche insegnato quanto sia importante la coesione tra tutte le componenti. Ci ha insegnato a lottare e non chinare la testa. Ci ha insegnato che niente e nessuno può scalfire tutti quei principi di vita profondi che caratterizzano il nostro modo di vedere le cose. Tutte le nostre attività sono da sempre improntate per favorire la crescita del nostro territorio. Abbiamo da sempre voluto incentivare iniziative a scopo benefico, perchè lo sport è uno strumento magico che permette di accomunare tanta gente.

Di Vincenzo Corallo (comunicato) Ci siamo presi qualche ora di meritato riposo prima di volervi ringraziare calorosamente. La serata di ieri ha tracciato l’inizio di una nuova era. Un percorso che abbiamo voluto condividere con tutti voi fin dall’inizio. Per il direttivo e per tutti gli appassionati da sempre vicini al nostro circolo, sono stati tre anni davvero molto difficili. Ma come succede spesso nella vita, è dalle sofferenze che nascono le migliori rivincite.

