INAUGURAZIONE NUOVI CAMPI DA TENNIS SAN GIORGIO IONICO

Finalmente ci siamo! É con immenso orgoglio che annunciamo la data ufficiale della prossima inaugurazione dei nuovi campi. Venerdì 31 luglio a partire dalle ore 19:30, invitiamo tutti gli appassionati a condividere insieme a noi questo momento di infinita gioia e grande soddisfazione. Dopo tre lunghissimi anni di totale buio, i riflettori sono finalmente pronti per riaccendersi e dare il via a un nuovo capitolo della storia del nostro circolo. Ripartiamo insieme per restituire alla comunità sangiorgese una realtà che si è sempre contraddistinta nella promozione sociale e sportiva del nostro territorio. Non mancate!

