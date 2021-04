INCENDIO AL LABORATORIO EBANISTA LEONE – CAUSE SCONOSCIUTE PARTE UNA CAMPAGNA DI SOLIDARIETA

Questa mattina in corso Umberto I a San Giorgio Ionico, un incendio, con cause ancora in via di accertamento da parte dei vigili del fuoco, ha causato danni rilevanti alla bottega artigiana dell’ebanista restauratore Andrea Leone.

Desideriamo informare i lettori che il giornale sta per mettere in atto un tangibile segno di solidarietà allo sfortunato concittadino mediante una raccolta fondi e/o di supporto materiale per la rimozione dei materiali distrutti nel rogo.

A breve le informazioni.

#GiornaleArmonia #SanGiorgioNews