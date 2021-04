INCONTRO COL CUOCO ALBANESE ARTAN SEMINI – STORIA DI UNA CONTINUA RICERCA

Scritto da Redazione / marzo 30, 2021 6:58 pm /

Il suo agire e il suo proporsi non è per lui un punto di arrivo, ma di partenza.

Per Artan il cibo è sapore, visione, ricerca delle tradizioni. Ogni suo piatto deve evocare e far rivivere emozioni nascoste impresse nella memoria. La percezione dei gusti va esaltata con la tecnica e l’attenzione nella presentazione estetica dei piatti. Cornici perfette che esaltano la bellezza dello stare a tavola d’innanzi a piatti succulenti e dai gusti equilibrati.

Artan, inizia a lavorare in un locale italiano come apprendista cuoco e qui riscopre i sapori della tradizione. La costante devozione e lo studio lo porteranno a diventare un apprezzato chef con una propria filosofia di cucina.

Il suo ristorante si trova in Liguria, precisamente a Sanremo, a pochi passi dal centro città, in un luogo suggestivo circondato da un parco di 25.000 metri quadrati con ulivi, alberi secolari e una monumentale Via Crucis, opera dello scultore Enrico Manfrini.

