LA BELLA VITA DEGLI SCARICATORI SELVAGGI. LA DISCARICA ABUSIVA IN ZONA SERRO

Scritto da Redazione / dicembre 1, 2020 1:00 pm /

Vorremmo che un’entità superiore, per incanto, depositasse i materiali che questi signori abbandonano in natura, proprio innanzi alle loro abitazioni, e allora sentiremmo gli strilli di aquila…

About the author

L' 1 Dicembre 2004, pubblica il primo numero in formato cartaceo di "Giornale Armonia", mensile d’informazione locale in distribuzione gratuita per tutto il territorio tarantino, trasformandosi successivamente in edizione on line attualmente in rete. www.giornalearmonia.it

View all articles by Redazione »