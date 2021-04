LA POLIZIA LOCALE PUNTO DI PRIMO RIFERIMENTO DELLA CITTADINANZA – UNA STORIA

Scritto da Redazione / aprile 8, 2021 5:18 pm /

I due agenti non si sono persi d’animo e hanno cercato in tutti i modi di aprire l’auto senza dover infrangere i Cristalli che avrebbero potuto ferire la piccola ma malgrado tutti gli sforzi la vettura era inacces sibile, ragion per cui, anche su invito della mamma, si è dovuto procedere alla rottura dei cristalli fortunatamente senza procurare nocumento alcuno alla piccola, così che la mamma disperata ha potuto tranquillizzare la sua bimba e riabbracciarla.

L’episodio del quale siamo venuti a conoscenza ha riguardato una pattuglia della polizia locale in servizio Per Le strade cittadine nella giornata di mercoledì, allorquando, era mezzogiorno circa, si sono visti richiamare da una mamma disperata che aveva inavvertitamente chiuso nella sua autovettura la sua piccola bimba di meno di un anno, impossibilitata ad accedervi perché aveva lasciato nell’abitacolo anche la borsa contenente le chiavi dell’autovettura.

Una vulgata comune e superficiale tende a descrivere gli appartenenti ai corpi di polizia locale come implacabili cerberi muniti di codice della strada e dediti solo ad elevare contravvenzioni, quando in realtà i compiti di istituto cui sono impegnati sono molteplici e richiedono responsabilità, decisione e diligenza del bonus pater familias.

