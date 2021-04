L’EREDITA’ DI SAN GIORGIO

Scritto da Redazione / aprile 22, 2021 2:56 pm /

Per il secondo anno consecutivo non abbiamo avuto la possibilità di organizzare qualche manifestazione e rallegrare il nostro paese in occasione della festa patronale. Per non restare inerti abbiamo pensato di realizzare questo video che percorre e rivive un pò la storia della festa più importante e sentita di San Giorgio Jonico

Video realizzato dall’associazione turistica Pro Loco di San Giorgio Jonico in occasione della festa patronale 2021 in onore del Santo Patrono San Giorgio Martire e dedicato al nostro indimenticabile Presidente, il Professore Romeo Leo

About the author

L' 1 Dicembre 2004, pubblica il primo numero in formato cartaceo di "Giornale Armonia", mensile d’informazione locale in distribuzione gratuita per tutto il territorio tarantino, trasformandosi successivamente in edizione on line attualmente in rete. www.giornalearmonia.it

View all articles by Redazione »