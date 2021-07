LUCIANA FINA NUOVA CAMPIONESSA ITALIANA DI DISTENSIONE SU PANCA

Scritto da Redazione / giugno 22, 2021 7:27 am /

Un risultato straordinario che proietta l’azzurra tra le migliori atlete del panorama nazionale di questa disciplina. La nostra portacolori si dichiara soddisfatta e orgogliosa per il prestigioso risultato ottenuto. Nel mirino dell’atleta tarantina, ci sono adesso le gare per la Coppa Italia in programma ad ottobre.

About the author

L' 1 Dicembre 2004, pubblica il primo numero in formato cartaceo di "Giornale Armonia", mensile d’informazione locale in distribuzione gratuita per tutto il territorio tarantino, trasformandosi successivamente in edizione on line attualmente in rete. www.giornalearmonia.it

View all articles by Redazione »