“MAURO D’ARABIA” – STORIA DI UN GIOVANE SANGIORGESE

Di Monica Altamura

Oggi vorrei raccontare la storia di un nostro concittadino che sta realizzando i suoi sogni negli Emirati Arabi. Erano gli anni ’80 ed un gruppo di ragazzini giocava per strada nella zona panoramica di San Giorgio, ciascuno con sogni, ambizioni ed progetti per il futuro. I ragazzini sono cresciuti ed ognuno di loro ha preso la propria strada, che per alcuni è stata semplice, ma per altri no, portandoli via da casa, dai loro affetti e dai profumi della nostra tanto amata terra.

Uno di quei ragazzini ha dovuto sgomitare tanto, e lo fa ancora, ma, seppur con tantissime difficoltà e rinunce, è riuscito a realizzare il suo sogno di diventare qualcuno di importante nel mondo, lui è Mauro Sasso. Mauro è partito dall’Italia nel 2004 lavorando alle dipendenze di una società ingegneristica, per seguire un lavoro in India, e da quel momento la sua carriera ha preso il volo. Da semplice ispettore di qualità è arrivato a diventare manager dell’azienda per cui lavorava, fino a dirigere una squadra di tecnici per diversi progetti importanti.

Nel 2011, arriva l’occasione di diventare top manager per una grossa azienda dell’oil&gas, così segue grandi progetti che lo portano a rapportarsi con personalità di alto profilo come ministri e top manager dell’area araba. Dopo solo un anno, e con tanto coraggio, Mauro decide di dare vita alla SITEC, la sua azienda di consulenza e servizi per il settore oil&gas, a Dubai. All’inizio, a causa di un ritardo da parte della società che gli curava le pratiche burocratiche, si ritrova a vivere senza luce ed acqua, costringendolo a fare la doccia in palestra ed a lavorare usando le connessioni libere dei centri commerciali. Il periodo fu molto difficile, pieno di cadute e di sgambetti, ma la sua tenacia, il suo coraggio e la voglia di riuscire , hanno avuto la meglio.

Dopo qualche anno Mauro ha aperto altre due aziende oltre la SITEC, e vanta la gestione di circa 7000 persone nella sua scuderia di professionisti. Lui, ora, è un uomo d’affari affermato, un padre attento ed un amico leale che non perde occasione per tornare nella sua San Giorgio e rivedere quei ragazzini con cui ha condiviso la giovinezza. Mauro è un esempio per tutti quei ragazzi a cui viene detto “ma dove devi andare?”, “sei una testa calda, non combinerai mai niente nella vita!”, perché lui era il ragazzo dell’ultimo banco su cui nessuno avrebbe puntato, ed invece, da solo, ed in una realtà difficile come quella degli Emirati Arabi, è riuscito ad affermarsi.

Questo giovane uomo, di soli 39 anni, ha sconfitto il pregiudizio della gente ed ha avuto la costanza ed il coraggio di investire su se stesso e su ciò che desiderava, ed oggi, anche se ha sempre un nuovo obiettivo da raggiungere, sicuramente di strada ne ha percorsa tanta e può essere fiero di se. Noi sangiorgesi possiamo vantare diverse eccellenze nel nostro territorio, e sicuramente Mauro è un “paesano” di cui andare fieri!

© Giornale Armonia Registrato al Tribunale di (Ta) n.638 del 23/11/2004

Pubblicità