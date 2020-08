MIMMO BASILE IL FOTOGRAFO FASHION NELLA SQUADRA NAZIONALE AL WPC 2020

Di Enzo Carrozzini

Risultato prestigioso al World Photographic Cup (la Coppa del Mondo della Fotografia) “Scattiamo per l’Italia 2020”, per il nostro concittadino Mimmo Basile, fotografo professionista già insignito di numerosi premi della categoria, che al concorso organizzato dal Comitato WPC Italia, ha conseguito la medaglia di Bronzo nella categoria Commerciale.

Una bellissima immagine che ritrae una donna avvolta da un magnifico abito da sposa mentre osserva, seduta sul davanzale di una finestra, lo skyline di una città.

Due bellezze che si osservano reciprocamente.

La manifestazione ha lo scopo di selezionare ogni anno la squadra dei fotografi professionisti italiani, WPC Team Italy, nella quale Mimmo Basile è entrato a far parte grazie a questo riconoscimento.

Il concorso è organizzato dal Comitato WPC Italia ed è sostenuto dalle principali associazioni italiane del settore (CNA Comunicazione, Confartigianato Fotografi, ANFM, FIOF e Tau Visual). Con la medaglia di Bronzo Mimmo Basile e la sua immagine hanno conseguito il diritto di partecipare alla World Photographic Cup 2020.

Biografia: Mimmo Basile nato a Taranto nel Gennaio del 1964 è fotografo professionista da 35 anni e lavora prevalentemente in 2 rami della fotografia: quella commerciale e quella sociale. Fotografa grazie ad una immensa passione per la Fotografia che aveva sin da bambino. Titolare di uno studio fotografico, è qualificato come Adobe Certified Expert, Photoshop (ACE) ed è docente del Nikon SchoolOrganizza workshop tematici riservati ai fotografi professionisti: dall’utilizzo di tecniche di ripresa all’uso di software per il Digital Imaging

Fa parte del gruppo degli NPS e collabora con Nikon/Nital Italia dimostrando il sistema di illuminazione creativa di Nikon CLS/AWL ed il sistema di trasmissione Wireless con DSLR/Mirrorless digitali di Nikon.

È membro dell’Associazione Nazionale Fotografi Professionisti TAU Visual e del NAPP (National Association of Photoshop Professional). Da 20 anni organizza e coordina uno dei più importanti Workshop italiani conosciuto a livello internazionale: il DigitalWorkshop. Diverse immagini realizzate nel settore della fotografia commerciale, sono state pubblicate sulle più importanti riviste di moda e sono stato selezionato, come fotografo d’eccellenza nella categoria Moda_Sposa, dalla prestigiosa rivista White_Sposa.

Attualmente collabora con diverse agenzie per la fotografia commerciale e pubblicitaria.

Nel 2020 è entrato a far parte del comitato organizzativo della WPC Italy, la Word Photographic Cup

