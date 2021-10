MODIFICHE ALLA VIABILITÀ SUI TRATTI DI VIA ROMA E VIA LECCE A SAN GIORGIO IONICO DAL’11 OTTOBRE 2021 – VIDEO

LAVORI DELLA FOGNA BIANCA A SAN GIORGIO IONICO – MODIFICHE ALLA VIABILITÀ SU TRATTI DI VIA ROMA E VIA LECCE DAL’11 OTTOBRE 2021 – VIDEO

Si tratta di un contributo a fondo perduto della Regione Puglia di euro 1.200.000.





Comunicato stampa comune di San Giorgio Ionico 8 ottobre 2021

Si porta a conoscenza della cittadinanza che a partire da lunedì 11 ottobre 2021 e fino al 7 maggio 2022 il tratto stradale urbano di via Roma e via Lecce compreso tra la rotatoria posta su via Roma all’altezza di Viale Aldo Moro e l’incrocio tra via Lecce e le vie Diaz e D’Acquisto sarà interessato dal cantiere per la realizzazione della rete di fogna bianca.

Per questo motivo il traffico urbano su queste vie e sulle vie che sulle stesse confluiscono o dalle stesse principiano subirà una serie di modifiche.

Il comandante della Polizia Locale di San Giorgio Ionico ha, per l’occorrenza, emesso una ordinanza, la n. 93 del 4 ottobre 2021, con la quale vengono disposte le modifiche da apportare alla circolazione stradale in relazione ai suddetti lavori.

Nel fare rinvio a quanto riportato nella summenzionata Ordinanza è nostra premura ricordare che anche la circolazione degli autobus di linea da e per Taranto subirà una modifica durante tutto il periodo di permanenza del cantiere. Di seguito si evidenzia quanto segue:

A partire dal lunedì 11 ottobre 2021 e fino al giorno 7 maggio 2022 le fermate degli autobus poste su via Roma e via Lecce sono soppresse;

Gli autobus diretti a Taranto effettueranno le fermate in: *Corso Europa in corrispondenza dell’ingresso alla villa comunale “Giovanni Paolo II” *Viale Aldo Moro in corrispondenza di via Gramsci e in corrispondenza di via Giolitti

Gli autobus provenienti da Taranto effettueranno le fermate di fronte alle fermate di andata: *Corso Europa in corrispondenza dell’ingresso alla villa comunale “Giovanni Paolo II” *Viale Aldo Moro in corrispondenza di via Gramsci e in corrispondenza di via Giolitti *Su Corso Italia dove già presenti le fermate della azienda CTP Presso le pensiline presenti alle fermate attualmente in uso sono state già segnalate le modifiche che entreranno in vigore da lunedì 11 ottobre 2021.

Nelle prossime settimane saranno posizionate nelle nuove fermate le pensiline che aiuteranno a rendere ad individuare le fermate attivate a partire dal prossimo lunedi.

