NASCE IL LIONS CLUB TARANTO – SAN GIORGIO I. “TERRA JONICA”

All’interno del neonato Club fervono già alcune iniziative da mettere in campo, compreso un convegno medico in programma nel prossimo mese di ottobre.

In tal modo, questa brillante realtà nascente, guidata dalla Presidente, Dott.ssa Marisa Di Santo , entra a far parte in maniera operativa del Distretto Lions 108 AB Puglia.

