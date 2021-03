NOTA DEL SINDACO FABBIANO – ULTIME MISURE DI CONTRASTO ALL’ EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID

Scritto da Redazione / marzo 13, 2021 9:56 pm /

Con l’emanazione del D.L. che entrerà in vigore da lunedì prossimo 15 marzo 2021 la Regione Puglia sarà collocata in zona “Rossa”. Da più parti mi vengono chieste informazioni sui cambiamenti che ci saranno da lunedì e che dovrebbero terminare il 6 aprile, salvo che la Regione Puglia ovvero la nostra Provincia sia collocata, nel frattempo, in una zona differente.

