OGGI E’ VENUTO A MANCARE IL GIOIELLIERE ANTONIO FELLA

Oggi 19 gennaio è venuto a mancare Antonio FELLA, padre di famiglia, esempio di onestà ed eleganza, qualità che metteva in evidenza tutti i giorni, nella professione che amava. Antonio, infatti, ha seguito le orme del padre inizialmente gestendo la gioielleria di famiglia nata nel 1959 e fondando successivamente OROPIÙ e TEMPUS mettendosi in gioco nella difficile arte dell’attività d’impresa. Uomo e padre apprezzato per la sua professionalità, serietà, gentilezza e per i suoi modi di fare sempre trasparenti e rispettosi. CIAO ANTONIO

