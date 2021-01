IL POLIZIOTTO VITICOLTORE – LA SCOMPARSA DI TONINO BARULLI

Di Angelo Occhinegro

Il lavoro quotidiano, il sacrificio costante, il sudore della terra e la fatica sono state le peculiarità della vita di Tonino Barulli. Un sangiorgese doc, ex poliziotto e agricoltore di lungo corso, avendo ereditato la passione e la voglia di coltivare la vite da suo padre, ci ha lasciato a soli 62 anni dopo una breve quanto terribile malattia.

La dipartita di Tonino Barulli ha destato in paese un grande dolore. E chi non conosceva Tonino! Fino a qualche anno lo si vedeva indossare la divisa di poliziotto e nelle altre ore della giornate, o all’alba, scorazzava con gli abiti sempre ordinati, intinti di sudore che profumavano di Bacco, nelle sue campagne (30 ettari).

Nei suoi terreni di famiglia dove, grazie alla sua grande vena ispiratrice e approfondita conoscenza e cultore della vite, aveva deciso di realizzare l’azienda vinicola Fabiana, fondandola di sana pianta. L’aveva chiamata come sua figlia, giovane imprenditrice che, con l’ausilio del fratello Michele, altro rampollo che si è tuffato nel mondo vitivinicolo con notevole impegno e lavoro quotidiano (senza sacrifici è difficile realizzare quello che ha fatto la famiglia Barulli), ha saputo esportare i vini addirittura negli Stati Uniti, un marchio vincente sotto tutti i punti di vista.

Una famiglia molto unita quella di Tonino Barulli, sempre sostenuto e accompagnato in campagna come a casa dalla moglie Anna , anch’essa punto di riferimento del successo che è riuscito ad avere l’azienda in questi anni. L’azienda Fabiana è conosciuta ed apprezzata con i suoi vini di prestigio e valore non solo nella nostra provincia, ma anche in altre regioni d’Italia. Farsi conoscere e apprezzare anche attraverso il web in questo periodo di pandemia ha costituito il valore aggiunto per l’azienda vinicola “Fabiana” di San Giorgio, autentico faro in questo settore.

L’ immagine, la valorizzazione e l’ esportazione dei prodotti di prestigio e valore vengono curati dai suoi due figli Michele e Fabiana (quest’ultima ha creato un canale preferenziale negli Stati Uniti), che hanno impresso un marchio vincente. L’azienda Fabiana, che ogni estate si era specializzata nelle vendemmie notturne, sta sfruttando attualmente il canale web www.fabianawines.it per far acquistare ai cultori di Bacco le bottiglie del vino con il fatidico clic da casa attraverso un semplice smartphone o computer. I successi e le affermazioni dell’azienda Fabiana sono sotto gli occhi di tutti alla luce dei notevoli riconoscimenti e premi per la bontà dei prodotti, apprezzati anche nella nostra Puglia.

Per coloro che conoscono i vini dell’azienda Fabiana, infine, si è in attesa di degustare le nuove annate dei bianchi (Kalema Chardonnay e Fiocco, il Fiano Salento Igt). Una degustazione che avverrà quest’anno con un grande dolore e malinconia per i sangiorgesi, gli esperti del settore e amici che hanno conosciuto e apprezzato Tonino Barulli, che è venuto a mancare. Egli riusciva a trasmettere attraverso la sua apparente irruenza e focosità del suo carattere, sempre una notevole generosità e disponibilità con gli altri. Nel lavoro come nei rapporti quotidiani di amicizia, sempre con il suo sorriso proverbiale sulle labbra. Un amico di tutti Tonino Barulli che fin da giovane con il suo trattore percorreva le strade di San Giorgio per recarsi in campagna. Un’immagine indimenticabile.

© Giornale Armonia Registrato al Tribunale di (Ta) n.638 del 23/11/2004