“RICOMINCIO DA ME” – CONVEGNO CONTRO LA VIOLENZA DI GENERE DEL LIONS CLUB TERRA IONICA – ANALISI E SOLUZIONI

Nel quadro delle ricorrenze della XXIII Giornata internazionale per eliminazione della violenza contro le donne del 25Novembre, di notevole rilievo ha assunto il Convegno dal titolo “Ricomincio Da me” , organizzato il 21 Novembre scorso a Taranto nella Sala Convegni dell’ Its Logistica , iniziativa promossadal circolo Lions Club Taranto San Giorgio Ionico “Terra Ionica” , che a pochi mesi dalla sua nascita si segnala come uno dei più attivi in tema di incontri e approfondimenti sulle varie tematiche sociali, grazie all’intraprendenza del gruppo dirigente condotto dalla Presidentessa Marisa Di santo .

L' 1 Dicembre 2004, pubblica il primo numero in formato cartaceo di "Giornale Armonia", mensile d’informazione locale in distribuzione gratuita per tutto il territorio tarantino, trasformandosi successivamente in edizione on line attualmente in rete. www.giornalearmonia.it

