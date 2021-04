Scritto da Redazione / aprile 18, 2021 8:48 pm /

S. GIORGIO IONICO – IL RITORNO DEL PSI – NOMINATO IL COORDINATORE CITTADINO Torna il partito socialista , per ripresentarsi a partecipare attivamente alla vita politica cittadina . O a quel che è rimasto, verrebbe da aggiungere . A dicembre 2020, il segretario provinciale Salvatore Mattia ha conferito a Dott. Giulio Leone l’incarico di coordinatore cittadino, con l’obiettivo di ricostruire il partito e rappresentarlo nelle sedi istituzionali . L’ottica del partito a livello provinciale è quella di tornare nel maggior numero di Paesi a proporre i propri ideali . E’ cosi che anche San Giorgio Ionico torna ad avere una sua rappresentanza con la prospettiva di fare politica , aggregare, richiamare tutti coloro si rivedono negli ideali socialisti . La partecipazione dei cittadini alla vita sociale e politica del Paese è un elemento di fondamentale importanza: mette in evidenza il problema dell’integrazione dell’individuo all’interno della società e fa riflettere sulle forme e sulla qualità della democrazia . Partecipazione, nel senso più ampio del termine, in quell’orizzonte che confina con tutti i diversi processi di socializzazione delle nuove generazioni, nella padronanza dei linguaggi, da quelli tecnologici a quelli relazionali, a quelli artistici, fondamentali nella costruzione del sé e poi delle relazioni amicali, familiari, di gruppo e associative, fino alla strutturazione degli architravi mobili delle diverse visioni del mondo che si intrecciano nella crescita . Attualmente , non abbiamo un luogo fisico sul territorio come punto di riferimento, ma la voglia di tornare a proporre le nostre idee è tanta . Giulio Leone coordinatore PSI San Giorgio Ionico

About the author

L' 1 Dicembre 2004, pubblica il primo numero in formato cartaceo di "Giornale Armonia", mensile d’informazione locale in distribuzione gratuita per tutto il territorio tarantino, trasformandosi successivamente in edizione on line attualmente in rete. www.giornalearmonia.it

View all articles by Redazione »