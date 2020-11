SAN GIORGIO I. COMUNICATO DEL SINDACO FABBIANO SULLA SITUAZIONE COVID 19- “PREVALGA RESPONSABILITA’ DEI SINGOLI…”

Nota del Sindaco Cosimo Fabbiano

“L’ultimo aggiornamento trasmesso dalla Prefettura con i dati relativi alla situazione epidemiologica nel nostro comune riporta, alla data di ieri 10 novembre 2020, un numero di cittadini residenti o domiciliati a San Giorgio Ionico positivi al tampone per covid-19 pari a 35.

Rispetto alla situazione dei giorni precedenti, in cui il numero dei positivi si era mantenuto costante, il dato odierno mostra un incremento di 13 persone, la quasi totalità dei soggetti positivi al tampone risulta essere asintomatica o moderatamente sintomatica e a tutti quanti rivolgo l’augurio di una pronta guarigione.

Tuttavia, bisogna registrare nel nostro comune un decesso per covid-19 avvenuto qualche giorno fa. Non ne avevo parlato in precedenza perché le autorità sanitarie non ci danno informazioni circa le cause del decesso di persone ricoverate presso le strutture ospedaliere, anche quando il decesso è riconducibile, verosimilmente, alla infezione da coronavirus.

Ne parlo oggi perché io stesso ho appreso della causa del decesso di questo nostro concittadino, dovuta a Covid-19, per mezzo di una commovente e appassionata lettera pubblicata sui social dal figlio che vive negli Stati Uniti e voglio cogliere l’occasione, questa sera, per far pervenire i sensi del mio profondo cordoglio alla moglie e alla figlia che risiedono nella nostra città e al figlio che vive da tanti anni lontano dalla nostra terra.

Oggi nel corso della riunione del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica convocata dal Sig. Prefetto di Taranto è emerso che in tutti i comuni della nostra Provincia esistono, in misura più o meno rilevante, problemi di assembramento, nella maggior parte dei casi riguardanti giovani e giovanissimi che, soprattutto nelle ore serali, tendono a riunirsi in gruppi, a volte numerosi, nelle piazze o all’interno delle ville comunali ovvero nei pressi di altri luoghi di ritrovo (bar, H24 e simili) e, quasi sempre, senza indossare la mascherina.

Ovviamente questi comportamenti sono assolutamente vietati e il Sig. Prefetto non ha mancato di sensibilizzare tutte le forze dell’Ordine (Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizie Locali) affinché intensifichino l’attività di vigilanza e di controllo per contrastare questa pratica irresponsabile e dannosa per la salute dei ragazzi e dei loro familiari.

Valuteremo, noi sindaci, nei prossimi giorni quali possono essere le misure idonee per disincentivare ogni forma di assembramento e, ove la situazione non dovesse mostrare sensibili miglioramenti, è plausibile pensare all’inasprimento di divieti che potrebbero comportare la chiusura anticipata di esercizi commerciali fino ad arrivare alla interdizione di intere zone all’interno dell’abitato urbano. Rivolgo quindi una pressante richiesta a tutti i cittadini di San Giorgio affinché prevalga il senso di responsabilità dei singoli, giovani ed adulti, che rimane al momento l’arma più efficace per combattere questa terribile pandemia.”

