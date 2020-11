SAN GIORGIO IONICO 58 CASI POSITIVI SARS-CoV-2

Scritto da Redazione / novembre 20, 2020 9:18 pm /

Viene, ancora una volta, confermata la circostanza che la maggior parte delle persone positive è asintomatica e trascorre il periodo di quarantena all’interno della propria abitazione. Sebbene la maggior parte dei nostri concittadini si attenga scrupolosamente alle norme dettate dal governo in tema di uso delle mascherine e di distanziamento interpersonale, esiste una minoranza composta soprattutto da giovani e giovanissimi, ma non solo, che ancora continua ad avere comportamenti scorretti.

L’ultimo aggiornamento da parte delle competenti Autorità Sanitarie sulla situazione epidemiologica nel nostro comune riporta, alla data del 19 novembre 2020, 58 cittadini residenti o domiciliati nel Comune di San Giorgio Ionico, positivi al tampone per Covid-19. Rispetto alla precedente comunicazione risultano attualmente positive 14 persone in più, mentre le persone in isolamento fiduciario per essere contatti stretti di soggetti positivi sono in tutto 23.

